Caos Conte, vittorie e polemiche: abbandona di nuovo la nave?

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte al centro delle polemiche nonostante le vittorie: avventura londinese già al capolinea?

La cura Antonio Conte al Tottenham sta dando i suoi frutti. L’ex commissario tecnico della Nazionale, vincitore dello Scudetto sia con la Juventus che con l’Inter, da quanto è approdato sulla panchina degli Spurs ha letteralmente rigenerato l’ambiente.

Dopo l’arrivo a Londra lo scorso novembre in sostituzione di Nuno Espirito Santo, Antonio Conte è riuscito a riportare il Tottenham in Champions League. Anche questa stagione è partita nel migliore dei modi, con gli Spurs che attualmente sono al secondo posto in classifica, a pari punti con il Manchester City, ad una sola lunghezza dall’Arsenal al momento capolista.

Tutto questo naturalmente assieme all’esplosione di diversi giocatori. Oltre ai big Kane e Son, anche l’ex Juventus Kulusevski è letteralmente rinato dopo il passaggio dal bianconero all’all white del Tottenhnam. Insomma, un rapporto proficuo, ma che potrebbe paradossalmente non continuare la prossima stagione.

Conte, il futuro potrebbe essere lontano da Londra

Stando a quanto riporta Tuttosport il futuro del tecnico italiano potrebbe però non essere dalle parti di Londra. Conte infatti non ha mai nascosto la sua voglia di vincere e, qualora non dovesse accadere al Tottenham, si guarderebbe attorno. In conferenza l’ex commissario tecnico ha più volte ripetuto che ci vogliono altri colpi sul mercato.

E’ da vedere se la dirigenza londinese è d’accordo con le ambizioni di Antonio Conte. Il contratto scade a giugno del 2023, ma nei piani altri c’è molta impazienza. Voci di corridoio parlano di un ultimatum che la dirigenza avrebbe intenzione di dare. Antonio Conte deve dare una risposta affermativa o negativa sul rinnovo entro gennaio. Altrimenti le strade, dopo una stagione e mezza, potrebbero già separarsi.