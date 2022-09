Calciomercato, dalla B alla Premier: colpo a sorpresa in arrivo?

Il giocatore della Cremonese può compiere un grosso e inatteso passi in avanti, trasferendosi in una società di Premier League.

Non è stato semplice fino a questo momento l’approccio da parte della Cremonese con l’impegnativo palcoscenico che è la Serie A. Il massimo campionato italiano ha messo a nudo i limiti della squadra, ma ne ha anche evidenziato i meriti. Tra questi c’è quello di aver portato alla luce un giocatore dalle qualità di Emanuele Valeri.

Il giovane esterno è stato tra i grandi protagonisti della formazione che ha condotto i grigiorossi dalla Serie B alla Serie A, nonché uno dei giocatori che gode di maggiore stima e affetto da parte dell’ambiente tutto, a cominciare dai tifosi.

Durante l’estate, considerato l’eccellente rendimento, la Lazio di Lotito ha provato a tesserarlo ma senza cessioni in quel ruolo non è stato possibile procedere, oltre al fatto che la Cremonese non è aperta a fare sconti.

Cremonese, Valeri è una certezza: ci provano dalla Premier

Il difensore è stata una grande intuizione da parte della Cremonese, che è riuscita ad acquistarlo in tempi non sospetti dal Cesena per soltanto 100mila euro. Con mister Alvini è avvenuto non soltanto il salto di categoria ma anche la possibilità di mettersi in mostra e mostrare le sue qualità, che gli hanno reso facile l’approccio in Serie A.

La Lazio potrebbe riprovarci a gennaio se non a giugno, forte del fatto che il contratto scadrà proprio nell’estate del 2023, quindi la Cremonese potrebbe cederlo per non perderlo a parametro zero. Non bisognerà rifletterci in eccesso perché, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Emanuele Valeri piace in Premier League. Il giocatore è finito nel mirino degli inglesi del Nottingham Forest, che ha già manifestato l’intenzione di portarlo in squadra e potrebbe formulare una proposta.