Inter, sorgono nuovi problemi: “La crisi lo fa vacillare”

Continua ad essere critico il momento vissuto dall’Inter: un elemento cardine di Inzaghi si è perso, a rischio il futuro in nerazzurro.

Il recente faccia a faccia andato in scena ad Appiano Gentile è servito a poco. L’amministratore delegato Beppe Marotta, nell’occasione, aveva invitato la squadra a rialzarsi dopo il deludente avvio di stagione tra campionato e Champions League. Domenica alla Dacia Arena, invece, è arrivata l’ennesima sconfitta. Quella, con tutta probabilità, più inattesa e quindi dolorosa per il club battuto 3-1 da un’Udinese apparsa a tratti incontenibile.

Un ulteriore passo falso che ha indotto la dirigenza a convocare, per la giornata odierna, un altro summit d’urgenza. Alla riunione prenderà parte anche Simone Inzaghi. La fiducia dell’ambiente nei suoi confronti rimane immutata tuttavia al tecnico verrà chiesto di invertire il trend quanto prima e lavorare maggiormente sulla psiche dei calciatori ed adottare qualche variante sul piano del gioco.

La stima, come detto, resta ma non sarà infinita. La vetta della classifica, dopo 7 giornate, dista già 5 punti mentre in Europa la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta è ancora possibile. A patto, però, di evitare ulteriori scivoloni. Le prossime gare saranno quindi decisive per l’ex Lazio, con il club che valuterà pure la posizione di alcuni giocatori tra cui Stefan De Vrij.

Inter, un giocatore è in difficoltà: addio possibile a fine stagione

L’olandese, in queste settimane, ha confermato di attraversare un momento complicato della propria carriera: poco preciso in fase di impostazione dal basso, spesso fuori posizione e, più in generale, un rendimento in campo molto lontano dall’eccellenza. Inzaghi, contro il Viktoria Plzen e l’Udinese, ha preferito impiegare il neo arrivato Francesco Acerbi conclamando di fatto la sua crisi.

Il futuro del difensore è tutto da scrivere: il contratto che lo lega all’Inter scade nel 2023 e fin qui la società non si è mostrata interessata a raggiungere un nuovo accordo. Il prolungamento, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, “traballa” e non è quindi da escludere un suo addio in estate. Possibile in tal senso, alla luce dell’interessamento mostrato in estate, un approdo in Premier League.