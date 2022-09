“Inaccettabile”: Italia spiazzata, Mancini è di nuovo sotto attacco

Dopo la mancata qualificazione della sua Italia ai Mondiali, Roberto Mancini ha ricevuto in queste un altro attacco.

Dopo il primo mese di stagione contraddistinta dalle gare dei club, è arrivato adesso il momento delle nazionali. I vari campionati, infatti, si sono fermati sia per alcune amichevoli che per alcune gare di Nations League.

Anche l’Italia di Roberto Mancini sarà impegnata in questi giorni in due partite di Nations League. Gli azzurri, infatti, sfideranno prima domani sera a San Siro l’Inghilterra di Southgate e poi voleranno alla volta dell’Ungheria per giocare contro la squadra allenata dal ct italiano Marco Rossi.

Tuttavia a fare notizia non sono queste due gare, ma l’apatia nei confronti della squadra di Roberto Mancini. L’Italia, infatti, dopo aver mancato clamorosamente la qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar, ha subito tante critiche e l’ultima è arrivata proprio nelle ultime ore.

Italia, l’attacco di José Mourinho a Roberto Mancini: “Non è vero che non c’è talento”

José Mourinho, di fatto, nell’intervista rilasciata alla rivista ‘Esquire’, ha parlato così dell’Italia di Roberto Mancini: “Azzurri fuori dal Mondiale per mancanza di talento? E’ inaccettabile questo concetto, perché il calcio italiano è pieno di calciatori bravi. Anche se ci sono ancora pochi giocatori che provano un’esperienza all’Estero”.

Il tecnico portoghese ha poi continuato il suo intervento sul team guidato da Mancini: “In Italia il talento c’è, quindi la Nazionale italiana deve qualificarsi per il Mondiale. Gli azzurri sono stati sempre un punto di riferimento per il calcio. Se ami il calcio è difficile non vedere l’Italia nella massima competizioni per le nazionali”.