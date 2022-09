Juventus, Bonucci risponde alle critiche: i tifosi restano di sasso

Bonucci interviene in conferenza stampa da Coverciano e, con l’occasione, risponde alle critiche ricevute per le ultime gare giocate con la Juventus.

L’Italia si sta preparando per il match che la attende domani sera a San Siro contro l’Inghilterra. Per l’occasione ha parlato, pochi minuti fa in conferenza stampa da Coverciano, Leonardo Bonucci prima del CT azzurro. Il difensore ha così risposto alle critiche, riferendosi specialmente a quelle ricevute dai tifosi della Juventus.

Leonardo Bonucci, quindi, criticato spesso negli ultimi giorni per quanto mostrato vestendo la maglia della Juventus (in un periodo certamente non semplice per la squadra bianconera) ha parlato in conferenza stampa da Coverciano.

Il difensore si è mostrato come sempre sicuro di sé e consapevole di aver fatto sempre del proprio meglio. Come lui stesso ha affermato. Per lui le critiche fanno ‘parte del gioco’ e nel corso della sua carriera ha dovuto in più occasioni affrontare momenti complicati come questo. Queste sono state quindi le sue parole.

Juventus, Bonucci risponde alla critiche dal ritiro di Coverciano: il pensiero del difensore bianconero è netto

Ingratitudine per le critiche degli ultimi giorni? Leonardo Bonucci ha quindi risposto così in conferenza stampa da Coverciano: “Se fossero stati gli ultimi tempi mi sarei sorpreso… Ma è tutta la carriera così, non mi spaventa nulla. Ho vissuto nella vita momenti peggiori, non mi spaventa ormai più nulla“.

“Io mi sento me stesso – ha proseguito il difensore – e resto sempre me stesso. Nel bene e nel male, tutto ciò che ho fatto nella carriera l’ho fatto essendo me stesso. Che sia la Juve o la Nazionale, io mi comporto come credo sia giusto”. Bonucci ha poi terminato il discorso dicendo: “L’importante è che io la mattina mi possa guardare allo specchio ed essere consapevole di aver dato tutto me stesso per me e per la squadra”.