Milan, doccia fredda per Pioli: mani nei capelli per i tifosi

Pessime notizie per il Milan di Stefano Pioli, in attesa della ripresa del campionato il prossimo weekend e quindi la fine dell’impegno delle Nazionali.

L’Atalanta ha osservato con ansia e disperazione il primo tempo di Polonia-Olanda. Al 6′, infatti, Koopmeiners è stato costretto a lasciare il campo in barella, dopo un colpo alla testa succeduto a uno scontro con l’avversario Linetty. In attesa di aggiornamenti e sviluppi, la medesima preoccupazione la vive il Milan.

In serata per i rossoneri è giunta la notizia dello stop di Mike Maignan. Il portiere francese ha accusato un problema al polpaccio sinistro e durante l’intervallo di Francia-Austria ha dovuto lasciare il campo. Didier Deschamps, Ct dei francesi, ha prontamente schierato Alphonse Areola al posto del giocatore del Milan.

Tutto appunta a che si tratti di un problema muscolare, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’.

Francia-Austria, Maignan si ferma: paura per il Milan

La sfida di Nations League del Gruppo A è terminata con la vittoria dei francesi a Parigi grazie alle due reti di Kylian Mbappé e Olivier Giroud. Una sfida che ha dimostrato ancora una volta il momento di grazia che vive l’attaccante del Milan, che anche contro il Napoli è stato vicino alla rete e non ha fatto rimpiangere l’assenza di Leao su tutte.

Eppure non c’è stato modo per il Milan di godersi la rete del francese, poiché bisognerà capire l’entità dell’infortunio di Mike Maignan e i tempi di recupero. Il fatto che la sostituzione sia avvenuta all’intervallo della gara, quindi mentre il match non era in corso, fa sperare che sia maturata a scopo per lo più precauzionale, ma non è ancora possibile sbilanciarsi. Nel frattempo il Milan sarà ospite dell’Empoli il prossimo 1 ottobre e bisognerà capire se il portiere potrà essere a disposizione.