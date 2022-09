Atalanta gelata, batosta tremenda: ora Gasperini suda freddo

Dalla pausa Nazionali arriva una pessima notizia per l’Atalanta: il terrore dei club anche questa volta ha trovato concretezza.

Quando la Serie A si ferma per dare spazio alle gare fra Nazionali, genera sempre grande nervosismo nei club. Una sensazione non soltanto causata dai viaggi e dal dispendio di energie che ciò comporta per i vari tesserati, ma anche dal grande timore per le loro condizioni fisiche: le probabilità di infortunio aumentano in modo vertiginoso.

Questa volta è toccato all’Atalanta. Di scena per la quinta giornata del Gruppo D di Nations League c’è Polonia-Olanda. Sul terreno di gioco diversi giocatori protagonisti della Serie A come Szczesny, Kiwior, Linetty e Zielinski per la Polonia e Dumfries e Koopmeiners per gli olandesi.

La cattiva notizia è proprio che nei primi minuti della partita un infortunio ha colpito il centrocampista dell’Atalanta, Teun Koopmeiners.

Polonia-Olanda, pessima notizia per l’Atalanta: si ferma Koopmeiners

Dopo appena 6′ di gioco, Koopmeiners si scontra fisicamente con Linetty e si è subito accasciato a terra. L’olandese è rimasto sul terreno di gioco per diversi minuti, poi è stato costretto ad abbandonarlo con l’ausilio di una barella. Circostanza che ha preoccupato non soltanto i presenti, ma anche l’Atalanta dalla distanza.

Si attendono aggiornamenti sulle condizioni del calciatore, sebbene a primo acchito non sembrava essere particolarmente grave l’accaduto. Si sospetta qualche conseguenza del momento dopo aver subito il duro colpo alla testa, poiché quando ha provato a tornare in piedi, Koopmeiners ha dovuto poi accasciarsi nuovamente a terra. Nelle prossime ore arriveranno novità, con gli staff medici già a scambiarsi ogni informazione.