Futuro Milan, annuncio improvviso: i tifosi restano in ansia

Il Milan alle prese con la sosta per le Nazionali, ma attenzione all’annuncio improvviso. Anche i tifosi restano in ansia.

La sconfitta contro il Napoli ha frenato la corsa al vertice del Milan, che si è piantato proprio poco prima della prima sosta per le Nazionali. Adesso i rossoneri (quelli che non sono partiti al seguito delle rispettive selezioni) sono agli ordini di Pioli, per ricaricare le batterie e ritrovare la giusta via per la difesa dello Scudetto.

Lo stesso Pioli che, oggi, è ha presenziato alla 43esima edizione del Torneo Nereo Rocco. E a margine del noto evento, il tecnico milanista ha fatto il punto sull’attuale stagione dei suoi e promesso: “Cercheremo di migliorare ulteriormente il nostro livello. Stiamo facendo un buon lavoro, ma qualche difficoltà in campionato è evidente”.

E ancora, il trainer rossonero: “Ci troviamo dinanzi ad una Serie A molto livellata. Ci sono tante squadre forti e attrezzate, che proveranno a giocarsela fino all’ultima giornata”.

Milan-Pioli, annuncio improvviso: i tifosi restano in ansia

L’attuale rendimento del suo Milan, però, non è stato l’unico argomento trattato da Stefano Pioli. L’ex tecnico della Fiorentina ha toccato anche il tema futuro, il proprio in particolare: il suo contratto scadrà il 30 giugno 2023, al termine di questa stagione. E del rinnovo, al momento, non vi è nemmeno l’ombra. Eppure, è lo stesso Pioli a tranquillizzare i tifosi del Milan, che restano ad ogni modo in ansia per l’avvenire della panchina rossonera.

“Questa piazza e questi colori ormai sono casa mia. Qui mi sento a mio agio. Quando qualcuno si sente a casa non vorrebbe prendere in considerazione null’altro”, spiega Pioli. Che poi di qui aggiunge: “Non sono preoccupato per il mio contratto e tantomeno lo sono per il mio futuro. Abbiamo ancora tante cose da fare, il tempo non manca”.

Parole chiarissime, quelle del tecnico milanista, che suonano come una vera e propria dichiarazione d’amore ai rossoneri. I tifosi, però, vorrebbero presto la firma a sigillare tutto.