Napoli, Spalletti ritrova Demme: il rientro in campo è più vicino

Napoli, buone notizie per Luciano Spalletti. Il rientro in campo di Diego Demme si avvicina: come sta il centrocampista azzurro.

La SSC Napoli di Luciano Spalletti è tornata al lavoro questa mattina all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno. Dopo l’entusiasmante vittoria contro il Milan di Stefano Pioli allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, il club partenopeo continua a lavorare senza sosta in vista della ripresa del campionato di Serie A.

All’orizzonte c’è l’impegno contro il Torino di Ivan Juric, avversario da non sottovalutare. Proprio per questo motivo, la preparazione dei partenopei procede, anche se Spalletti deve fare i conti con qualche intoppo. Tra questi, oltre ovviamente all’assenza dei calciatori titolari, c’è l’infortunio rimediato da Matteo Politano. Per un infortunato che va, però, ce n’è uno che viene. La buona notizia di giornata, infatti, riguarda Diego Demme. Il centrocampista partenopeo che si era fermato poco dopo l’avvio della nuova stagione di campionato, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo.

Demme torna in gruppo: nel mirino la convocazione per Napoli-Torino

Una notizia che farà decisamente piacere a Spalletti che, adesso, ha una freccia in più per il proprio arco. Anzi, stavolta, la sosta non fa altro che giungere in aiuto al tecnico ed allo stesso calciatore. Demme, fermo da circa un mesetto dopo un duro scontro in allenamento con un compagno di spogliatoio ha recuperato dall’infrazione del cuboide del piede sinistro. Per questo motivo il club azzurro l’ha escluso dalla lista Champions, permettendogli al rientro di concentrare tutte le proprie energie sul campionato di Serie A. Con l’ausilio dello staff medico azzurro è stata, infatti, stilata una tabella di marcia personalizzata che gli ha garantito di recuperare le forze e smaltire il problema.

Adesso, però, sarà necessario dare il massimo e stringere i denti ancora di più per rientrare in campo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘SerieANews.com‘, il giocatore è pienamente arruolabile ed in grado di sostenere tutti i prossimi allenamenti con i compagni, sotto gli ordini di Spalletti. Nel mirino di Demme c’è la sfida contro la formazione granata, gara per la quale potrebbe tornare nell’elenco dei convocati. Filtra ottimismo sulla sua presenza allo stadio Diego Armando Maradona per il prossimo 1 ottobre.