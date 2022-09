L’ultima corsa del Re: Roger Federer chiude in campo con Rafa Nadal

Il campione svizzero Roger Federer è pronto a dire addio al mondo del tennis. Milioni di appassionati sono pronti a salutarlo.

Mancano ormai sempre meno ore ed il mondo del tennis ed in generale dello sport si appresta a salutare la più grande leggenda che abbia mai calcato i campi da tennis. Roger Federer, tennista svizzero di 41 anni, dirà addio ufficialmente allo sport che lo ha reso grande e che ha portato a far sognare milioni di tifosi.

103 titoli, 20 titoli del Grande Slam e oltre 300 settimane in vetta alla classifica mondiale. I numeri da record di Roger Federer non bastano a certificare tutto quello che l’icona svizzera ha dato a questo sport. Basti pensare a quel che era il tennis prima e dopo Roger Federer, un impatto pari a quello che hanno dato nello sport campioni del calibro di Michael Jordan o al duo calcistico Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Pochi giorni fa Roger Federer ha comunicato l’addio al tennis mediante una commovente lettera postata sui propri social. Il campione svizzero ci ha provato in tutti i modi, ha tentato di giocare Basilea e altri tornei in precedenza, ma i costanti problemi fisici lo hanno frenato. Federer saluterà con un match di doppio, le gambe non gli permettono di giocare il singolare, ma tutti potranno assistere al suo addio.

Federer, l’ultima in campo insieme a Rafael Nadal

Milioni di appassionati, amici, fidanzati e tanti appassionati di tennis si riuniranno domani sera per l’ultima corsa del campione svizzero. Roger giocherà in coppia con Rafael Nadal, l’amico e il grande rivale che spesso lo ha battuto nel corso della sua carriera. La ‘Fedal’ sarà il doppio del Team Europe ed affronterà il Team World composto da Jack Sock e Frances Tiafoe.

Il risultato in questa circostanza conta davvero poco, ma tutti vogliono godersi l’ultimo show del campione. La sfida, valida per la Laver Cup, andrà in scena domani sera verso le 22 e si disputerà a Londra. Un match spettacolare e che nessun appassionato vuole davvero perdersi.

“The Last Dance” di Roger Federer è un evento imperdibile e sia gli addetti ai lavori che i fan di tennis vogliono godersi le ultime gesta del campione. L’ultimo match ufficiale di Roger è stato il ko nei Quarti di finale di Wimbledon 2021, una netta sconfitta contro il polacco Hubert Hurkacz. In un’intervista degli ultimi giorni l’icona elvetica ha definito l’ultimo set (perso 6-0) come il momento dove ha capito che era finito tutto. Mesi dopo lo abbiamo capito tutti noi, è finita un’era, è finita la leggenda di Roger Federer.