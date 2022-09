Atalanta, ancora brutte notizie per Gasperini: tegola dalla nazionale

Brutte notizie per Gasperini. Dopo la paura per Koopmeiners, un altro infortunio in nazionale ha colpito l’Atalanta.

L’Atalanta è capolista in classifica, insieme al Napoli. Un andamento importante per la squadra nerazzurra. Dopo qualche tentennamento iniziale sembra aver trovato una quadra chiara per tornare a puntare ai primi posti della classifica. Cinque vittorie e due pareggi nelle prime sette partite di campionati, un bottino positivo che sta convincendo anche i tifosi della Dea.

Anche i nuovi arrivi si stanno mettendo bene in mostra, a testimonianza di quanto buono sia stato il lavoro del club anche in sede di mercato. Nonostante qualche reticenza iniziale, soprattutto legata ad alcune parole di Gasperini, la rosa ad oggi sembra davvero completa ed in grado di giocarsela davvero con chiunque.

Atalanta, dopo Koopmeiners un’altra tegola: out Demiral

In queste ore non stanno arrivando, però, buone notizie per Gasperini dalle nazionali. Già la notizia dell’infortunio di Teun Koopmeiners ha messo in apprensione tutto l’ambiente nerazzurro, anche se Van Gaal ha specificato in conferenza che il giocatore sta meglio e non dovrebbero esserci complicazioni serie. Ma a questa si aggiunge anche un’altra infortunio che sta preoccupando e non poco.

Anche Merih Demiral, infatti, è stato costretto a fermarsi. Il difensore, infatti, non è stato convocato dalla nazionale nerazzurra a causa di un infortunio. Il giocatore ha lasciato il ritorno e tornerà a Bergamo, dove si cercherà di capire che tipo di problema ha costretto il giocatore turco a lasciare la nazionale.