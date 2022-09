Milan, che randellata per Pioli: “Lesione al polpaccio”

Il Milan riceve notizie non buone direttamente dalla Francia: il giocatore ora rischia diversi giorni di stop. Questi gli aggiornamenti.

Il Milan si sta preparando, in questi giorni con la pausa per gli impegni delle nazionali in corso, a rientrare nel modo possibile in campo. Per le gare previste tra Serie A e Champions League. Nel mentre però è arrivata una notizia che preoccupa, non poco, Stefano Pioli.

Il Milan, reduce dal nuovo accordo commerciale siglato e annunciato solamente nel corso di questo pomeriggio, riceve una notizia che non ci voleva. Ma che era anche molto temuta. Dopo lo stop di Theo Hernandez e di Sandro Tonali, nella gara di ieri giocata tra Francia e e Austria è arrivato anche quello di Mike Maignan.

Già dallo scorso anno il portiere francese si è dimostrato imprescindibile nella squadra di Stefano Pioli, diventando a tutti gli effetti un protagonista assoluto della vittoria dello scudetto. Queste gli ultimi aggiornamenti che arrivano appunto dalla Francia in merito alle sue condizioni.

Milan, arrivano cattive notizie dalla Francia: queste le condizioni di Maignan e i tempi di recupero per l’infortunio

Nel corso di Francia-Austria, giocata ieri, il portiere della nazionale francese è stato costretto a fermarsi. Mike Maignan, infatti, ha rimediato nel corso del match un infortunio al polpaccio. Quest’oggi si è perciò sottoposto ad ulteriori e specifici esami a Neully.

A parlare quindi delle sue condizioni e a dare gli ultimi aggiornamenti ci ha pensato ‘Le Parisien’. Secondo il quotidiano si tratta quindi di: “Una lesione al polpaccio“. Questo problema muscolare lo terrà, verosimilmente, lontano dal campo per circa 2-3 settimane.

Altri esami saranno svolti in casa Milan, dove si sa già che l’estremo non ci sarà contro l’Empoli il 1° ottobre e contro il Chelsea il 5 ottobre. Pioli spera a questo punto di riaverlo almeno l’8 per la gara contro la Juventus.