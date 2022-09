“C’erano dei colloqui ma…”: Inter, la rivelazione è una manna dal cielo

Il calciatore dell’Inter ha vuotato il sacco raccontando cosa è accaduto durante il calciomercato quando è stato nel mirino di un altro club

Non è un periodo facile per l’Inter, come dimostra la contestazione della Curva Nord, che in queste ore si è scagliata nei confronti della società. Quattro sconfitte fino a questo momento tra campionato e Champions League. La formazione di Simone Inzaghi dovrà sfruttare la sosta per isolarsi dal clima teso e riorganizzare le idee.

Il match con la Roma non è sicuramente l’incontro più morbido per riprendere la competizione italiana. Neppure tre giorni più tardi andrà meglio per la squadra di Inzaghi, impegnata nuovamente in casa ma contro il Barcellona di Xavi con cui tenterà di ottenere tre punti pesanti in chiave Champions. Nel frattempo però uno degli uomini nerazzurri giura fedeltà al club.

Inter, rivelazione Gosens dalla Germania: “Ho avuto dei contatti con il Bayer Leverkusen ma il mio ciclo in nerazzurro non è ancora finito”

Robin Gosens ha parlato ai microfoni di ‘Sport1’ dal ritiro della Germania, impegnata questa sera contro l’Ungheria nell’altro match del girone C di Nations League nel quale l’Italia di Roberto Mancini è attesa da una sfida cruciale contro l’Inghilterra.

Il tedesco ex Atalanta ha faticato parecchio in questi primi mesi nell’Inter. Fino a questo momento è stato schierato soltanto tre volte dall’inizio della stagione. Il laterale mancino teutonico non ha nessuna intenzione di gettare la spugna.

“Ho avuto dei colloqui con il Bayer Leverkusen – ha detto Gosens a ‘Sport1’ confermando le voci estive – ma ho detto loro che volevo rimanere all’Inter. Il mio ciclo in nerazzurro non è ancora terminato”. Ha poi aggiunto: “Sono molto contento all’Inter, è uno dei migliori club al mondo e dunque volevo continuare lì”, parole di grande fedeltà.