Inter, incontro dopo il Barcellona: Marotta tenta l’assalto finale

Affondo decisivo per portare a casa la firma. Beppe Marotta sta lavorando per regalare all’Inter nuove certezze: l’assalto dopo il Barcellona.

L’Inter è alla ricerca di certezze, in un avvio di stagione dove sono emersi i limiti di una squadra che ha delle necessità impellenti. In primis, ritrovare quella sicurezza tale da tenere i nerazzurri sempre sul pezzo, anche all’interno di quelle partite dove le complicazioni si trovano dietro l’angolo. La sconfitta contro l’Udinese ha messo in evidenza proprio l’incapacità, almeno in questa fase della stagione, di riuscire a rispondere in maniera tempestiva alle difficoltà.

Anche i due cambi discussi di Inzaghi, durante la sfida con i bianconeri, hanno teso la mano alle polemiche ed alle incertezze relative a quello che è il momento della squadra. Eppure, il club ha bisogno di risposte sul campo, e nel frattempo si lavora anche per garantire sempre di più una base solida a tutta la compagine nerazzurra.

Inter, Marotta lavora su Skriniar: pronto l’affondo per il rinnovo

Beppe Marotta sta lavorando costantemente proprio per gettare basi solide per il futuro. Uno dei giocatori sui quali si sta lavorando da mesi è di sicuro Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter sarebbe pronta ad affondare in maniera netta per il rinnovo del difensore slovacco.

Marotta, infatti, sarebbe pronto ad offrire al giocatore una cifra che si aggira attorno ai 6 milioni di euro per convincere Skriniar a rimanere a Milano. Tentativo che dovrebbe palesarsi dopo la sfida (decisiva) con il Barcellona in Champions League.

Nonostante si parli di cifre importanti, anche questo tentativo potrebbe non bastare. Il Paris Saint Germain, infatti, avrebbe in mano una proposta da ben 9 milioni di euro all’anno per portare all’ombra della Tour Eiffel il giocatore nerazzurro. Possibile che a gennaio proprio i parigini tornino all’assalto per Skriniar, e quella di Marotta si sta trasformando in una corsa contro il tempo.