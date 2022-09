“Mamma, cos’ho visto?”: Donnarumma gela San Siro, succede all’improvviso

Momento di gelo durante Italia-Inghilterra: protagonista Gigio Donnarumma, succede tutto all’improvviso. Il commento è piccato.

Azzurri di Roberto Mancini in campo a Milano, nella cornice di San Siro, contro l’Inghilterra di Southgate. L’Italia conduce attualmente per 1-0, grazie ad una rete da cineteca di Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli è stato illuminante nel battere Pope con un tiro a giro che ha gelato la difesa dei Tre Leoni.

E’ tutta la Nazionale di Mancini, però, a giocare un buon calcio. Nel 3-5-2 disegnato questa sera dal CT azzurro, l’Italia sta apparendo capace di contrastare e sopperire alle tante assenze che hanno funestato l’undici titolare dei Campioni d’Europa.

Merito anche della difesa, che oggi sta reggendo sontuosa l’attacco e la reazione dell’Inghilterra. Protagonista soprattutto Donnarumma, con una doppia parata su Kane che hanno aiutato l’ex Milan a farsi perdonare un mezzo scivolone che aveva completamente gelato San Siro.

Italia-Inghilterra, Donnarumma gela tutti: succede al 70′

Già, perché il forte portiere campano per poco non combinava (l’ennesimo) pasticcio con i piedi. Al 70′ Donnarumma pettina il pallone con la suola sulla pressione di Kane, il tutto da ultimo uomo e all’interno della propria area di rigore. Per fortuna dell’azzurro e dei suoi compagni, il goffo dribbling va a segno, provocando solo un profondo brivido che gela momentaneamente tutta San Siro.

“Che rischio…”, sottolinea Alberto Rimedio in telecronaca per la ‘Rai’, mentre al suo fianco Antonio Di Gennaro è molto più franco: “Mamma, cos’ho visto? Cos’ho visto?”. Un commento che tradisce tutta la paura e la suspence che i due commentatori hanno vissuto nel momento del dribbling.

Addirittura è ancora Rimedio a rincarare la dose: “In caso di errore, chissà Donnarumma come avrebbe risposto alle domande della nostra Tiziana Alla…”. Un chiaro riferimento alla vicenda dello scorso 14 giugno, quando il portiere del PSG attaccò maleducatamente la giornalista Rai, rea solo di avergli posto delle domande sui tanti errori commessi in uscita dal basso.