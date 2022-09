Donnarumma e l’incubo San Siro: stavolta l’episodio sorprende tutti

Gianluigi Donnarumma è uno dei protagonisti questa sera di Italia-Inghilterra. Il ‘remake’ della finale si gioca a San Siro.

Gianluigi Donnarumma è da tempo riconosciuto sul panorama nazionale e mondiale come uno dei portieri più forti al mondo. L’estremo difensore di origini campane ha vissuto con difficoltà il trasferimento dal Milan al PSG e soprattutto nel corso dell’esperienza in Francia è finito nel mirino della critica.

I tifosi del Milan non hanno gradito il modo in cui ‘Gigio’ ha detto addio e più volte hanno esternato sui social il proprio malcontento. Donnarumma è stato protagonista di un brutto episodio lo scorso anno: Gianluigi è stato fischiato con la maglia della Nazionale nell’ultima sfida di San Siro di un anno fa tra gli azzurri e la Spagna.

Questa sera, durante Italia-Inghilterra, in tanti si aspettavano nuovamente i fischi per il calciatore, ma le cose non sono andate realmente così ed anzi la reazione del pubblico è stata sorprendente. A dire il vero il pubblico è stato relativamente diviso prima del fischio d’inizio del match.

Donnarumma, reazione positiva del pubblico

Il calciatore di Castellammare è stato accolto da qualche fischio, ma da tanti applausi di incoraggiamento che hanno sovrastato i fischi. Buona notizia e situazione totalmente differente per Donnarumma, autore tra l’altro di un buon inizio di stagione con la maglia del club francese.

L’estremo difensore non vive più l’eterna concorrenza di Keylor Navas ed è ormai una certezza per la squadra di Galtieri. Allo stesso tempo le voci di mercato attorno al giocatore non sono svanite completamente e sul giocatore ci sono ancora gli occhi della Juventus. Il club bianconero monitora il giocatore per il futuro.