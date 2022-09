Juventus nell’occhio del ciclone, c’è la maxi stangata: interviene la UEFA

Maxi stangata in arrivo per la Juventus di Agnelli e Arrivabene: scende in campo la UEFA, che interviene duramente. Ecco il motivo.

Non è un inizio di stagione felice, quello della Juventus. I bianconeri stanno faticando tremendamente tra campionato e Champions League, dove hanno raccolto una serie di risultati tutt’altro che soddisfacenti. Fuori dai primi quattro posti in classifica e ultimi nel proprio girone, la formazione di Allegri è chiamata a scuotersi.

Anche perché le notizie che arrivano dall’esterno del rettangolo di gioco non sono comunque confortanti. Non solo per quanto riguarda il futuro del quadro dirigenziale della Juventus, ma persino per le ultime che giungono dal versante UEFA.

Ultime che vedono pendere sulla testa della Vecchia Signora e dei suoi tifosi una spada di Damocle pesantissima. Una maxi stangata che rischia di tagliare le gambe ai supporters juventini, in vista dei prossimi e delicatissimi impegni di Champions League.

Juventus, maxi stangata in arrivo dalla UEFA: c’è la notizia

Maxi stangata che, attraverso il proprio account Twitter, anticipa il giornalista Tancredi Palmeri: “Juventus sanzionata da Uefa con chiusura settore ultras di 1000 posti in prossima in casa e vendita vietata ai propri tifosi dei biglietti per la prossima trasferta, entrambe causa di cori razzistici contro il PSG. Sospensiva di 1 anno alla sanzione, scatta con nuove infrazioni”.

Ululati e cori razzisti e addirittura qualche saluto fascista: queste erano state le accuse mosse verso la tifoseria della Juventus, che era presente numerosa nel settore ospiti del Parco dei Principi. Dopo i fatti della trasferta di Parigi, adesso gli ultras bianconeri rischiano grosso. La UEFA ha messo nel mirino la Vecchia Signora e non si farà pregare per un ulteriore e pesante intervento.