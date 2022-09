“Il Mondiale non deve iniziare”: l’annuncio fa scoppiare un putiferio

Il Mondiale si avvicina sempre più velocemente e a novembre le nazionali qualificate dovranno dare il meglio di sé: a tal proposito l’annuncio sorprende.

I Mondiali, che inizieranno ufficialmente a novembre, si avvicinano sempre più velocemente. La competizione metterà sotto pressione le nazionali che si sono qualificate. A tal proposito, infatti, è arrivato un annuncio che ha sorpreso.

L’Argentina è una delle nazionali che si sono qualificate, con merito, alla competizione dei Mondiali. Dopo la Finalissima giocata e vinta contro l’Italia, la nazionale sudamericana si sta preparando a un’altra importante sfida.

Proprio di questo e proprio in merito alla difficoltà che questa competizione porta con sé, ha parlato Rodrigo De Paul. Ai microfoni di ‘TyC Sports’ il centrocampista appartenente alle file dell’Atletico Madrid e che la Serie A ha avuto modo di conoscere, ha rilasciato dichiarazioni inaspettate.

Mondiale, De Paul rilascia dichiarazioni che stupiscono: questo il suo annuncio

Come ha dichiarato il centrocampista argentino, Rodrigo De Paul ai microfoni di ‘TyC Sports’: “Dico sempre che non voglio che inizi il Mondiale, perché probabilmente non mi divertirò. C’è molta pressione, competizione, nervosismo e ansia, è molto difficile. Cerco di godermi l’intero processo, mi piacerebbe che fosse di più, a volte è difficile per me. Sicuramente sarà una follia”.

“Si vive molto concentrati – ha continuato De Paul – e le critiche a volte possono anche essere dannose. Quindi cerchi di fare il tuo lavoro al meglio delle tue capacità. Mi piacciono le partite prima e la settimana di allenamento, ma quando inizia la competizione per me sarà difficile.