Inter, pessimismo assoluto: ultim’ora per Inzaghi, salta la Champions

Sospiro di sollievo per Inzaghi in un momento molto particolare per la sua Inter: un calciatore avversario rischia di saltare il big match

Simone Inzaghi potrebbe trovare sollievo nelle disgrazie altrui. Il tecnico nerazzurro sta vivendo il periodo più difficile da quando ha ereditato la panchina di Antonio Conte. In queste ore, in maniera particolare, la Curva Nord dell’Inter ha espresso il suo disappunto per quanto espresso dalla squadra fino a questo momento e il mirino è stato puntato principalmente sulla proprietà.

Il tecnico nel frattempo attende i nazionali per preparare i prossimi impegnativi incontri. Nel giro di pochi giorni, l’Inter sarà impegnata in alcuni match fondamentali per il prosieguo della stagione. Soprattutto in Champions League, i nerazzurri affronteranno per due volte il Barcellona nello spazio di otto giorni. I blaugrana per il doppio appuntamento rischiano di fare i conti con un’assenza molto pesante.

Barcellona, Koundé si blocca: il francese alle prese con un problema muscolare, salta l’andata con l’Inter, in dubbio per il ritorno

Dal ritiro della nazionale francese sono giunte notizie negative pure per il Barcellona. Nel corso del match tra la nazionale transalpina e l’Austria, decisa dalle reti di Mbappé e Giroud, oltre al portiere del Milan Mike Maignan, si è fermato pure Jules Koundé. Il difensore centrale del Barcellona è stato costretto a lasciare il campo già al 23’ quando è stato rilevato dal difensore dell’Arsenal William Saliba.

Secondo quanto riferito da ‘Rac1’, radio catalana attenta alle questioni del Barcellona, il calciatore ex Siviglia salvo sorprese salterà gli appuntamenti posti subito dopo la sosta. Il centrale pertanto non ci sarà contro il Maiorca ma soprattutto nel match d’andata contro l’Inter. Rimane in dubbio poi per le successive gare. Il 12 ottobre potrebbe non essere in campo pure nel match del Camp Nou contro la formazione nerazzurra.