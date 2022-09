Bologna, salti di gioia per Thiago Motta: è tutto vero, annuncio ufficiale

Bologna, buone notizie in arrivo per Thiago Motta. Stamattina il tecnico sorride: l’annuncio è una vera e propria manna dal cielo.

Il Bologna di Thiago Motta è pronto a ripartire. Dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic, il club rossoblù è deciso ad ingranare la marcia giusta per provare a recuperare il terreno perduto nelle prime gare della nuova stagione di Serie A 2022/2023. Gli emiliani al momento devono a tutti i costi allontanarsi dai bassifondi dell’elenco generale.

Sei punti in classifica sono troppo pochi per l’ambiente Bologna. Non a caso, seppur a malincuore, la società ha deciso proprio qualche settimana fa di separarsi da Mihajlovic. Un distacco necessario per provare a risorgere ed a sistemare la situazione prima che sia troppo tardi. Toccherà, adesso, a Thiago Motta riportare più in alto la squadra e motivare i giocatori.

Bologna, buone notizie per Thiago Motta: Barrow torna in gruppo

Domenica 2 ottobre è in programma la sfida contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Un match che metterà faccia a faccia due formazioni vogliose di vittoria e riscatto dopo gli ultimi risultati non troppo felici. Per questo motivo Thiago Motta avrà bisogno dell’aiuto di tutti.

E, in questo caso, la sosta è una vera e propria manna dal cielo per il neo allenatore ed il suo staff. La squadra, orfana dei Nazionali, si è allenata a Castel Debole in mattinata per ritrovare la giusta condizione fisica in vista del match contro i bianconeri. Con alcuni membri della Primavera aggregati alla prima squadra, Thiago Motta ha dato vita ad una seduta atletica. Non solo indicazioni, ma anche buone notizie. Il motivo? Musa Barrow è rientrato in gruppo, si è aggregato al resto dei compagni ed ha svolto regolarmente tutta la seduta. I problemi fisici, adesso, sembrano essere alle spalle.