Incontro col club e colpo di scena: calciomercato Juventus, firma in arrivo

La Juventus ha pianificato la prossima operazione di mercato: dopo l’incontro la firma è vicina, il tecnico Allegri può sorridere.

La perdita di bilancio record da 250 milioni, certificato ieri dal Consiglio d’amministrazione, obbligherà la Juventus a ponderare bene le prossime operazioni di mercato. Per contenere le spese, infatti, sarà necessario continuare a tagliare gli stipendi più pesanti e puntare maggiormente sui giovani talenti sia italiani che stranieri.

Un vero e proprio cambio di paradigma per il club, chiamato nelle prossime settimane a valutare la posizione di diversi giocatori. Adrien Rabiot ed Alex Sandro, entrambi in scadenza a giugno, salvo sorprese sono destinati a lasciare Torino al termine dell’attuale stagione alla luce dei pesanti stipendi percepiti. Cosa accadrà ad Angel Di Maria, invece, non è ancora chiaro.

L’argentino non ha iniziato la propria esperienza in bianconero nel migliore dei modi e al momento della firma sul contratto (da 7 milioni netti all’anno) aveva fatto sapere di voler restare in Italia soltanto un anno. Il futuro dell’ex Paris Saint Germain, quindi, appare tutto da scrivere. Quello di Danilo, divenuto uno dei principali senatori nello spogliatoio e legato alla Juventus fino al 2024, invece è stato già deciso.

Juventus, dopo l’incontro la firma è imminente

La dirigenza, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha incontrato l’entourage del brasiliano annunciando la volontà di mettere sul piatto il rinnovo per un ulteriore anno. L’offerta concreta non è arrivata ma le parti avranno modo di rivedersi a breve, in modo tale da chiudere la pratica a stretto giro di posta.

Il calciatore, che nelle ultime settimane ha anche indossato la fascia di capitano, attualmente percepisce 4 milioni netti all’anno. Probabile che l’accordo che la Juventus intende presentare preveda una cifra inferiore, sulla scia di quanto già fatto con Mattia De Sciglio e Mattia Perin. Intanto, però, la strada è stata tracciata. La volontà è quella di proseguire insieme. Ora si attende la replica del diretto interessato.