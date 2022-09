Firma fino al 2027: calciomercato Lazio, affare in corso con Lotito

La Lazio di Claudio Lotito è pronta a chiudere un colpo da novanta. Il giocatore vicino alla firma sul contratto fino al 2027.

La Lazio di Claudio Lotito e Maurizio Sarri ha iniziato alla grande il campionato di Serie A 2022/2023. Trascinata dal solito super Ciro Immobile, il club biancoceleste ha collezionato 14 punti nelle prime sette giornate. Un bottino, tutto sommato, niente male che vale il quarto posto in elenco generale.

Dietro a Napoli, Atalanta ed Udinese, la società biancoceleste gongola per i risultati e per l’entusiasmo della tifoseria, sempre alle stelle. Il merito, però, non è solamente del bomber Immobile. Nella rosa di mister Maurizio Sarri ci sono numerosi pezzi pregiati che fanno invidia ai top club europei.

Mercato Lazio, rinnovo Lazzari: firma fino al 2027

Tra questi c’è, senza dubbio, anche Manuel Lazzari. L’esterno della Lazio, autore di ottime prestazioni negli ultimi anni, fa la gioia anche dei fantallenatori oltre che di Sarri. Proprio grazie alle sue doti e alle sue prestazioni, il giocatore è oramai titolare inamovibile ed indiscusso sulla fascia.

Per questo motivo la Lazio è al lavoro per blindarlo ed evitare di perderlo a parametro zero. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, la società è pronta ad offrire al calciatore il rinnovo contrattuale. Nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, Lotito punta alla firma fino al 2027. Le parti sono al lavoro per chiudere l’affare.