Calciomercato Inter, è tutto vero: Inzaghi punta la rivelazione della Serie A

Il presidente dell’Inter Zhang e l’ad Marotta hanno parlato di mercato: pronto un colpo di mercato per il tecnico Inzaghi.

Il primo punto all’ordine del giorno era la crisi della squadra. Ma in realtà, in occasione del recente meeting andato in scena ad Appiano Gentile, il presidente dell’Inter Stevan Zhang e l’amministratore delegato Beppe Marotta oltre a confermare la loro fiducia verso Simone Inzaghi hanno parlato anche di mercato. La rosa, infatti, presenta delle criticità che dovranno essere colmate.

La lente d’ingrandimento, in particolare, è puntata sulla corsia mancina. L’addio di Ivan Perisic (autore di un ottimo avvio di stagione con il Tottenham) ha lasciato una vera e propria voragine, aggravata dalla crisi personale vissuta da Robin Gosens. Il tedesco, acquistato a gennaio per 28 milioni, non si è ancora ambientato al meglio e fatica a tornare ai livelli d’eccellenza toccati quando vestiva la maglia dell’Atalanta.

L’idea, poi, di spostare a sinistra Matteo Darmian non convince del tutto mentre Federico Dimarco viene considerato più il cambio ideale di Alessandro Bastoni. Da qui la necessità di individuare nuovi elementi in grado di garantire una spinta costante e contributi concreti in fase di realizzazione. Il mirino è finito su una delle rivelazioni della Serie A, Pasquale Mazzocchi.

Inter, riflettori puntati sulla rivelazione della Serie A

L’esterno della Salernitana in queste settimane è riuscito spesso a mettersi in evidenza, al punto da meritarsi la convocazione in Nazionale. Nella partita di ieri vinta ai danni dell’Inghilterra il Ct Roberto Mancini ha preferito non impiegarlo ma la chiamata in azzurro, in ogni caso, testimonia bene la crescita di un giocatore che l’Inter considera interessante. I contatti, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sono stati già avviati.

L’alternativa porta il nome Alfonso Pedraza del Villarreal, autore di un gol e 2 assist in 8 presenze complessive. Due profili low-cost dal rendimento garantito, su cui Marotta rifletterà nelle prossime settimane in attesa di prendere una decisione definitiva sul futuro di Gosens. L’ex Dea, se intende restare, deve invertire il trend alla svelta.