Inter, svolta Inzaghi: l’annuncio di Zanetti è ufficiale

Svolta nel futuro di Simone Inzaghi, arriva l’annuncio ufficiale del vicepresidente dell’Inter Simone Inzaghi

Il futuro di Simone Inzaghi all’Inter è stato in bilico nelle ultime settimane. Colpa delle diverse sconfitte negli scontri diretti, come con Lazio, Milan e Bayern Monaco, ma anche per i tre gol presi alla Dacia Arena. L’Udinese, dopo esser andata in svantaggio, ha rimontato i nerazzurri con un 3-1 netto. Un risultato condizionato anche dalle sostituzioni alla mezzora del tecnico nerazzurro per ammonizione di Bastoni e Mkhitaryan.

L’Inter, dunque, ha sì perso un grande giocatore come Perisic, ma ha aggiunto Lukaku e giovani interessanti come Asllani e Bellanova. Ma l’equilibrio della scorsa stagione non è ancora arrivato. La sosta servirà a Inzaghi per dare una svolta sul rendimento dei suoi, cercando di avvicinarsi il più possibile a Milan e Napoli, protagoniste di un gran campionato.

Inter, Zanetti parla del futuro di Inzaghi

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Prima si è soffermato sul legame tra Italia e Argentina: “Io ringrazierò sempre questo Paese, mi ha fatto crescere. C’è vicinanza, credo si tratti di una questione di sangue”. Poi del momento che stanno vivendo i nerazzurri: “Essere protagonisti dipende da noi stessi e dalla nostra bravura, secondo me i presupposti per farlo ci sono. Dobbiamo essere una squadra umile e allo stesso tempo consapevole della nostra forza”.

Impossibile non parlare di Inzaghi: “Abbiamo sempre avuto fiducia in lui, andiamo tutti nella stessa direzione e c’è un gruppo che deve raggiungere obiettivi. I meriti non sono mai del singolo”. Insomma, per l’Inter si va avanti con l’attuale allenatore: serviva un attestato di stima pubblico per lo stesso Inzaghi dopo le tante voci delle scorse settimane.