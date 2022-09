Ronaldo, la decisione spiazza tutti: i tifosi stentano a crederci

Uno sfortunato evento ha reso protagonista Cristiano Ronaldo con la propria nazionale: ecco cos’è successo al portoghese.

Cristiano Ronaldo ha preso, come era previsto, agli impegni di Nations League con il suo Portogallo. Proprio con la maglia della nazionale è arrivato questa sera un imprevisto che, però, non ha spaventato l’attaccante. La sua decisione ha perciò stupito tutti.

Il Portogallo, per gli impegni della Nations League che le diverse nazionali stanno affrontando nel corso di questi giorni, è sceso in campo questa sera contro la Repubblica Ceca. Fin dall’inizio, tuttavia, il match è apparso atipico perché nel corso dei primi 20′ lo staff medico è stato chiamato a intervenire in diverse occasioni.

Uno di questi sfortunati episodi ha allora coinvolto anche lo stesso Cristiano Ronaldo. L’attaccante è stato infatti protagonista di un duro scontro avvenuto con il portiere della nazionale rivale proprio in Nations League. Ecco cos’è accaduto.

Repubblica Ceca-Portogallo, duro colpo in volto per Cristiano Ronaldo: l’attaccante non abbandona il campo

Repubblica Ceca-Portogallo sta andando in scena proprio nel corso di questi minuti. Al momento i portoghesi sono in vantaggio di tre gol, mentre i padroni di casa sono a zero. A segno sono andati Diogo Dalot, con una doppietta personale, e Bruno Fernandes.

Ma un episodio sfortunato ha coinvolto invece Cristiano Ronaldo. L’attaccante, infatti, è andato a scontrarsi in modo molto duro con il portiere della Repubblica Ceca. Nello scontro aereo contro Vaclik, l’attaccante ha avuto la peggio prendendo una forte botta sul naso.

🔴 Ronaldo, duro colpo ricevuto durante il match con la Repubblica Ceca… L'asso portoghese sceglie di restare in campo #portogallo #NationsLeague pic.twitter.com/qkZv5gbPMM — serieAnews.com (@serieAnews_com) September 24, 2022

Prontamente Ronaldo è stato allora soccorso dallo staff medico e il suo viso sanguinante ha dato un’idea del dolore che ha potuto provare in quel momento. È poi rimasto fermo a terra per qualche minuto. Prima di rialzarsi e, forse contro ogni pronostico, decidere di restare in campo e di continuare a giocare nonostante il cerotto sul naso e il tampone nella narice sinistra. Decisione questa che ha spiazzato i tifosi così come i presenti allo stadio.