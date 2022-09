Juventus, prima la firma e poi l’arrivo al centro sportivo: sorpresa per i tifosi

La Juventus ha ufficializzato il nuovo arrivo in società e c’è stata anche la prima visita presso il centro sportivo dei bianconeri.

A campionato fermo, a causa delle sfide tra Nazionali, la Juventus ha avuto il tempo di organizzare e concludere l’arrivo in società di una nuova figura professionale. Si tratta di un ex molto caro ai tifosi, ovvero Sebastian Giovinco, che ha trascorso gli ultimi anni della sua carriera a Toronto, in Canada, dove attualmente si trovano ben tre italiani: Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi e Mimmo Criscito.

Questa ufficialità segna di riflesso la fine della carriera dell’attaccante, che in bianconero si occuperà della Juventus Academy proprio a Toronto.

La ‘Formica Atomica’, soprannome col quale si è reso famoso Giovinco a Torino, entra così in società e svolgerà un ruolo importante per l’espansione oltre i confini dell’universo calcistico bianconero.

Juventus, ufficiale: Giovinco in società. È stato anche a Vinovo

Dopo aver fatto visita alla Continassa, Sebastian Giovinco ha proseguito il tour bianconero. La società ha fatto sapere che l’ex giocatore (?) è passato anche per Vinovo, dove ha potuto vivere uno speciale momento amarcord, riunendosi con altre figure societarie che hanno condiviso con lui il campo. Si tratta di Montero e Montemurro e De Ceglie.

C'è un viso familiare a Vinovo 😄 La visita di Sebastian Giovinco al nostro Training Center e l'incontro con tanti vecchi amici 🙌⚪️⚫️ pic.twitter.com/LS0NkmsPwJ — JuventusFC (@juventusfc) September 24, 2022

Un ritorno che comunque non è bastato a mitigare l’umore dei tifosi. Pur essendo molto felici di riaccogliere in società una figura cara all’ambiente bianconero, il pensiero principale è rivolto alla prima squadra che vive un momento difficile. Sotto al post con le immagini di Giovinco a Vinovo, la maggior parte dei commenti si conclude con l’hashtag #Allegriout. Il rapporto tra la piazza e il tecnico è davvero sul filo del rasoio, nonostante la società abbia rinnovato ancora una volta la fiducia allo staff al completo.