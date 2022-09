“Arrivo in Nazionale”: rivoluzione Italia, messaggio diretto a Mancini

Italia, è rivoluzione totale. Mancini guida il nuovo gruppo: c’è un calciatore pronto a candidarsi per una maglia azzurra.

La Nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini riparte. Dopo la batosta contro la Macedonia del Nord che è valsa la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, gli azzurri sono partiti alla grande in Nations League. Contro l’Inghilterra, ieri sera allo stadio San Siro di Milano, la formazione azzurra ha nuovamente battuto l’undici di Gareth Southgate grazie ad un gol di Giacomo Raspadori.

La linea verde continua a dare risultati, con l’auspicio che il nuovo ciclo tricolore possa sollevare Mancini e la Nazionale nel minor tempo possibile. L’obiettivo dei ragazzi restano le Final Four, in modo tale da poter giungere preparati e con le spalle larghe agli Europei del 2024.

Italia, anche Silvestri si candida

Mancini sperimenta e, per fortuna, tutto sembra andare nel verso giusto. Il commissario tecnico degli azzurri ha già inserito nel nuovo gruppo Italia diversi giovani e giocatori che fino a questo momento non sembravano ancora pronti. I risultati fanno gioire i tifosi, ma sarà necessario tenere i piedi per terra.

Tra coloro pronti a dare una mano alla Nazionale si candida anche Marco Silvestri, portiere dell’Udinese. Intervistato dai colleghi de ‘La Gazzetta dello Sport’, il trentunenne dei friulani ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Se continuo a giocare così arrivo in Nazionale. Devo continuare a fare bene così, devo continuare su questa strada. Il momento dell’Udinese è ottimo. Senza la sosta, forse, sarebbe stato anche meglio. Approfitteremo della pausa per migliorare la condizione di tutta la squadra ed arrivare pronti alla gara contro l’Hellas Verona“.