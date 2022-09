Lo ha detto davanti a tutti: Juventus, il video gela Allegri

La situazione di Max Allegri alla Juventus è sempre più suscettibile di critiche e ne arriva una davvero molto pesante.

Quale sarà il prossimo futuro dei bianconeri? Difficile stabilirlo. La guida tecnica di Max Allegri da parte del club non sembra essere in discussione, ma lo è da parte dei sostenitori della Juventus e anche dagli addetti ai lavori, che non possono evitare di analizzare il rendimento altalenante e una serenità che appare assente.

Nella riunione che i vertici della Juventus hanno tenuto venerdì, si è evinta la fiducia nei riguardi della guida tecnica della squadra, nonostante bruci la sconfitta di Champions League contro il Benfica e nonostante possa influenzare il cammino europeo dei bianconeri. Per la società è importante proseguire virtuosamente nella competizione non soltanto per una questione di prestigio, bensì anche per ragioni di tipo economico.

D’altronde, non c’è nemmeno modo di consolarsi guardando alla classifica di Serie A. Sebbene la stagione sia appena iniziata, non lo è nel migliore dei modi. Quindi, al di là della fiducia, è chiaro che l’ambiente è sotto osservazione.

Juventus, Adani su Allegri: “Non sa niente di calcio”

In occasione del ‘Festival dello Sport’ che si è tenuto a Trento l’ex giocatore e attuale commentatore si è schierato duramente contro il tecnico, prima di un match di padel. La sua opinione Adani non l’ha per niente mascherata: “Allegri non sa nulla di padel, nulla di ippica nulla di tennis, nulla di calcio, nulla di ping pong, non sa niente…”.

Non è un attestato di stima che arriva dall’ambiente e c’è da riflettere perché tale pensiero comincia a diffondersi e ciò potrebbe minare alla normalità che la società e la squadra cercherà di ripristinare, alla ripresa del campionato. Difficile vivere lontani dalle indiscrezioni e non lasciarsi influenzare, e sarà anche questo un banco di prova nelle prossime settimane.