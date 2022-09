Milan, colpo di scena Rafael Leao: “Lo hanno visionato”

C’è ansia in casa Milan per la situazione che sta vivendo Rafael Leao, in scadenza nel 2024 ma nel mirino delle big

Il progetto che ha avviato Paolo Maldini al Milan è vincente e ha dato -e darà- tantissime soddisfazioni ai tifosi rossoneri. L’uomo di punta è Rafael Leao, arrivato dal Lille per circa 23 milioni di euro. La sua esplosione tecnica ha fatto schizzare alle stelle il suo valore, attirando su di sé gli occhi delle big europee. Durante la scorsa estate, si è fatto avanti il Chelsea per acquistare l’esterno offensivo portoghese.

Ma tra le candidate figurava anche il PSG, con Campos che conosce bene il giocatore e con uno dei tre mostri sacri, ovvero Neymar, Messi e Mbappe, che potrebbe andar via. Questo porta dunque i parigini a riflettere sul futuro e il campo ci dice che sarà tutto di Rafael Leao. Per lui, tra l’altro, è venuto fuori anche un fortissimo interesse del Manchester City.

Milan, Guardiola vuole Rafael Leao

Secondo quanto riferito dal quotidiano portoghese Record, il Manchester City è seriamente interessato ad acquistare Rafael Leao. L’esterno offensivo è in scadenza nel 2024 e vorrebbe un ingaggio da almeno 7 milioni di euro a stagione: questo pone il Milan in una situazione di difficoltà, vista la disponibilità economica. In caso di mancato rinnovo, Leao dovrebbe andar via la prossima estate.

Guardiola, d’altra parte, ha “visionato Rafael Leao e lo hanno fatto anche gli uomini di mercato del Manchester City”. Il portoghese nel suo contratto avrebbe comunque una clausola da 150 milioni di euro, ma nell’estate 2023, in caso di mancato rinnovo, sarebbe una situazione complicata da gestire per il Milan.