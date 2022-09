Inter, che guaio dalle nazionale: trema Inzaghi, infortunio e cambio

Terribili notizie per l’Inter che ora rischia di perdere il suo giocatore per più di una giornata: si è fatto male in nazionale.

Brutte notizie arrivano direttamente dalla Nations League per l’Inter e di rimando per Simone Inzaghi. Il giocatore imprescindibile per i nerazzurri si è fatto male con la propria nazionale e ha dovuto lasciare il campo. Il rischio è che possa stare fuori per più di una giornata.

Le notizie appena arrivate in casa Inter riguardando uno che, tra gli imprescindibili, è forse colui che lo è più di tutti gli altri. Si tratta di Marcelo Brozovic, impegnato questa sera con la Croazia contro l’Austria.

Il centrocampista si è fatto male in campo a meno di venti minuti dall’inizio del match. Ed è stato costretto a chiedere il cambio per infortunio. Ora Inzaghi teme il peggio, dal momento che la richiesta è arrivata dal giocatore stesso. Queste le ultime novità sulle sue condizioni.

Inter, ora Inzaghi trema: brutte notizie arrivano dalla Croazia e riguardano Marcelo Brozovic

Marcelo Brozovic si ferma, in campo con la propria nazionale. La Croazia sta, infatti, in questi minuti affrontando l’Austria, ma il centrocampista è stato costretto a fermarsi. Si è fatto male alla coscia sinistra e ha dovuto lasciare il campo, zoppicando al solo 16′.

Dunque problema muscolare per il giocatore che è una certezza di Inzaghi. La speranza ora è che Brozovic si sia fermato in tempo, visto che ha chiesto il cambio ed è uscito immediatamente. Il croato non ci sarà contro la Roma al rientro in Serie A per squalifica. Ma la paura adesso è che possa stare fuori anche più tempo, specialmente se si pensa al Barcellona in Champions. Fiato sospeso e attesa per gli esami in casa Inter.