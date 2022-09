“Hanno deluso le attese”: Juventus, dito puntato contro due bianconeri

Momento di crisi per la Juventus. Due giocatori bianconeri sono finiti nel mirino dell’agente, la frecciata è durissima.

Siamo nel periodo di sosta legato alle nazionali. Proprio grazie a questo stop, tra l’altro, i club stanno mettendo insieme i pezzi per quando si tornerà a giocare il campionato. Sono poche, va detto, le big che hanno cominciato la stagione non proprio con il piede giusto. La Juventus, ad esempio, vive un momento di forte tumulto.

Dopo la sconfitta contro il Monza, infatti, la squadra bianconera è finita nell’occhio del ciclone. Anche prima della debacle patita per mano dei ragazzi di Raffaele Palladino, la Vecchia Signora è andata incontro a risultati non cosi positivi. E dunque per Massimiliano Allegri è tempo di riflessioni.

La piazza, in questo senso, già ne sta facendo. Proprio l’allenatore, tra l’altro, è stato indicato come primo responsabile (insieme alla società) di una situazione dalla quale bisogna uscire il prima possibile per evitare di andare incontro a delle conseguenze irreversibili.

Juventus, due bianconeri nel mirino: bordata di Pasqualin

Anche il mercato, tra l’altro, è uno degli elementi sui quali i tifosi bianconeri stanno cercando di fare un’attenta analisi. Non tutti i nuovi acquisti, fino a questo momento, si sono espressi nel migliore dei modi, al netto di Pogba che non ha avuto modo anche a causa dell’infortunio.

E cosi a parlare della situazione bianconera è stato Claudio Pasqualin che, ai microfoni di ‘TuttoJuve’, ha spiegato la sua posizione indicando anche due giocatori sui quali ci sarebbero forti delusioni legate alle attese.

“Al di là degli infortuni e della sfortune contingenti, gli acquisti non sono stati centratissimi. Alcune figure sono state sopravvalutate, soprattutto dal punto di vista tattico”, ha detto l’agente. “Non posso non citare Paredes e Kostic, che mi sembrano l’emblema della delusione rispetto alle attese”, ha ancora proseguito.