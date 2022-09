Monza, che doccia fredda: ufficialità pesantissima, batosta per Palladino

Il Monza si gode ancora il momento magico vissuto con la vittoria contro la Juventus ma nel frattempo è arrivata un’ufficialità che spiazza Palladino.

Il Monza vive sull’onda dell’entusiasmo dopo la storica vittoria conquistata in casa propria contro la Juventus. I primi tre punti conquistati da Raffaele Palladino in Serie A hanno un peso enorme. Ma nel frattempo è arrivata anche un’ufficialità che spiazza il tecnico neo promosso dalla primavera.

Il Monza inizia una nuova avventura con Raffaele Palladino, tecnico promosso appunto dalla squadra primaverile. I tre punti conquistati sono stati pesantissimi, considerato che sono arrivati all’ultima prima della sosta contro la Juventus.

Nel frattempo, però, proprio nel corso di questa mattinata è arrivata un’ufficialità che spiazza Palladino. Il difensore dice addio al club, consapevole dei tempi molto lunghi di ripresa dall’infortunio pesante subito. È arrivata la risoluzione contrattuale per Andrea Ranocchia.

Monza, Ranocchia dice addio al club con una risoluzione consensuale: arriva il comunicato da parte del club

Il club brianzolo, reduce dalla gara vinta contro la Juventus, ha quindi comunicato in via ufficiale l’arrivo della risoluzione contrattuale con Andrea Ranocchia. Il difensore, arrivato a parametro zero dopo aver salutato l’Inter a giugno, ha subito un pesante infortunio al perone. Il club l’ha quindi salutato così, tramite il proprio profilo ‘Twitter’.

“AC Monza – si legge – comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. AC Monza ringrazia Andrea Ranocchia per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro”.