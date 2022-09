Non succedeva dagli anni ’50: Juventus, ora i tifosi rimangono increduli

Il dato demolitore nei confronti di Allegri è stato svelato: Juventus in profonda difficoltà, il livornese è ‘inchiodato’ dai numeri

Max Allegri nel bene e nel male. La schiera anti-Allegri tra i tifosi della Juventus appare sempre più netta. Almeno da giudicare dai social, termometro della situazione con un grado affidabile. Il tecnico è stato messo in discussione da parte della dirigenza, con Pavel Nedved in testa, e da parte della tifoseria che mal ne digerisce il gioco.

A rendere ancora più scomodo il ruolo dell’allenatore livornese, in questo momento, è il ruolino di marcia espresso dalla formazione bianconera. Le aspettative di inizio stagione sono state tradite. La speranza di Allegri e dei sostenitori juventini è che la situazione possa cambiare radicalmente con i prossimi rientri di Pogba e Chiesa ma nel frattempo ‘La Stampa’ tira fuori un dato demolitore.

Juventus, Allegri batte i record negativi: è il peggiore ruolino di marcia del Dopoguerra: per la prima volta le sconfitte superano le vittorie

Il quotidiano torinese ‘La Stampa’ aumenta le ombre su Massimiliano Allegri. La sua Juventus ha realizzato il peggior avvio di stagione dal Dopoguerra. Dopo nove partite, infatti, i bianconeri hanno inanellato 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Si tratta del peggior rendimento. Peraltro non era mai accaduto prima che il numero delle sconfitte fosse più alto di quelle delle vittorie.

Allegri ha fatto peggio di Sandro Puppo, allenatore della Juventus degli anni Cinquanta. Quest’ultimo, nel 1955 e poi ancora nell’anno successivo, 1956, ha firmato un avvio leggermente migliore: 2 vittorie, cinque pareggi e 2 sconfitte.

E pensare che ad Allegri spetta anche la migliore partenza di sempre: 9 vittorie nelle prime nove sfide. Un avvio molto lontano da quello avuto dall’allenatore juventino in questa occasione. Il tecnico livornese, dopo la sosta, deve raddrizzare la barca per salvare la stagione e raggiungere quantomeno gli obiettivi minimi.