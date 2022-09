“Restano i dubbi”: caso Immobile, frecciata velenosa in diretta

Tiane banco il caso Immobile, che domani non ci sarà nella sfida contro l’Ungheria. Frecciata velenosa in diretta.

L’assenza di Ciro Immobile per la sfida di domani dell’Italia contro l’Ungheria sarà un aspetto assolutamente da non sottovalutare. L’attaccante nativo di Torre Annunziata, infatti, rappresenta un vero e proprio pilastro per la compagine azzurra, essendo di fatto il terminale offensivo col compito di trainare tutta la squadra.

Proprio per questo resta assolutamente importante la sua assenza. Un problema al bicipite femorale, secondo quanto riportato da fonti ufficiali, che lo avrebbe costretto a lasciare il ritiro della nazionale e fare ritorno a Roma. Eppure, c’è chi sta puntando il dito verso un’altra direzione.

Si, perché nelle scorse ore sembrava che il giocatore fosse in grado quantomeno di partire per l’Ungheria, magari verificando le condizioni a poche ore dalla partita. Eppure, l’Italia ha fatto dietrofront annunciando l’assenza di Ciro.

Caso Immobile, Adani punzecchia su Lotito

E cosi – come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – c’è chi sospetta che dietro questa decisione possa essere la Lazio, ed ovviamente Claudio Lotito, nel pressare la nazionale per far rientrare Immobile a Roma anche in vista dei prossimi impegni della Lazio. Nessuna conferma, ovviamente, ma c’è chi sta tastando questa pista.

Come Daniele Adani che, ai microfoni di ‘Diretta Azzurra’, ha lanciato una frecciata velenosa: “Ci sono stati tanti episodi in cui non c’è stata grande partecipazioni dei club alla causa della nazionale”, ha spiegato Adani. “Crediamo alla buona fede, ma rimane qualche dubbio. Lui voleva giocare una partita che per noi è come una finale”, le parole dell’ex difensore.