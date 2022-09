Lazio, l’infortunio di Immobile smuove Tare: succederà a gennaio

Dopo i problemi fisici di Ciro Immobile, la Lazio di Lotito e Tare si sta muovendo in sede di calciomercato.

La Lazio nel primo mese di questa stagione ha avuto un rendimento abbastanza altalenante. I biancocelesti, infatti, hanno regalato ai propri tifosi grandissime prestazioni come quella contro l’Inter dell’ex Simone Inzaghi, ma anche dei brutti capitomboli come quello contro il Midtjylland in Europa League.

Proprio dopo la brutta sconfitta per 5-1 contro i danese, la Lazio ha letteralmente passeggiato sulla Cremonese di Alvini. I capitolini, infatti, hanno battuto i grigiorossi con un netto 0-4. Tra i protagonisti del successo contro i lombardi bisogna sicuramente inserire Ciro Immobile, il quale ha realizzato una doppietta ed un assist.

L’attaccante italiano è fondamentale per Maurizio Sarri sia per il numero di gol realizzati che per il modo di giocare della sua Lazio. Proprio per la grandissima importanza che ricopre Ciro Immobile, il club capitolino non può permettersi di non avere tra le proprie fila un calciatore che possa sostituirlo in caso di una sua assenza.

Lazio, Tare si muove per il vice Immobile: si segue Caputo della Sampdoria

Secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, visti i problemi fisici che stanno attanagliando Ciro Immobile, la Lazio starebbe già cercando un suo sostituto da prendere nel prossimo mercato di gennaio. Tra i nomi individuati da Igli Tare c’è anche quello di Francesco Caputo della Sampdoria.

Proprio il centravanti doriano in passato è già stato accostato alla Lazio, ma poi questo ‘matrimonio’ non si è mai potuto celebrare. Nelle prossime settimane si saprà sicuramente qualcosa di più di questa trattativa, ma il dato certo che la squadra di Maurizio Sarri ha l’obbligo di prendere la prima punta a gennaio.