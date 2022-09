Inter, bivio sul mercato: nuova offerta che fa tremare Marotta

L’Inter scossa dalla nuova notizia di mercato: in arrivo una nuova offerta che potrebbe spingere il club a privarsi di un top player.

Ora la priorità è recuperare il prima possibile Romelu Lukaku. Le recenti sconfitte patite tra campionato e Champions League hanno infatti confermato quanto sia fondamentale la presenza in campo del belga, il quale ha ormai smaltito del tutto l’infortunio che lo ha tenuto ai box in queste ultime settimane. Il rientro, salvo sorprese, dovrebbe avvenire contro la Roma. Una buona notizia per l’Inter, che nelle prossime settimane sarà chiamata poi a prendere una decisione su Milan Skriniar.

Il contratto dello slovacco, come noto, scade a giugno e fin qui i vari contatti non si sono rivelati sufficienti per trovare la quadra sul rinnovo. Le parti hanno avuto modo di interloquire in maniera intensa in questi giorni, senza tuttavia riuscire ad arrivare ad un’intesa soddisfacente. L’amministratore delegato Beppe Marotta, dal canto suo, ha provato a mettere sul piatto un accordo ponte (ovvero di durata temporale limitata) ma l’opzione non ha scaldato il cuore del calciatore.

Il club di fronte a sé ha quindi tre diversi scenari: il primo consiste nel concretizzare il prolungamento. In tal caso, però, servirà venire incontro alle richieste economiche di Skriniar, che guadagna 3 milioni netti ed ambisce a cifre da top player. Il secondo è rappresentato dall’addio a parametro zero al termine dell’attuale stagione mentre il terzo prevede la cessione nel corso della sessione invernale del mercato.

Inter, bivio sul mercato: Marotta trema

Un quadro che ha diverse possibilità di diventare realtà, alla luce del forte interessamento mostrato nei confronti del giocatore dal Paris Saint Germain. I francesi già in estate si erano mossi per prenderlo ma i 60 milioni più 10 di bonus non sono bastati per ottenere il via libera da parte dei nerazzurri. Il nuovo assalto, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, andrà in scena a gennaio con il PSG intenzionato ad offrire 30 milioni prendere o lasciare.

Un caso di difficile risoluzione per Marotta, che a stretto giro di posta proverà a riavviare la trattativa con l’entourage di Skriniar. Il suo futuro resta tutto da scrivere e lo stesso discorso può essere applicato a Stefan De Vrij. L’olandese è legato ai colori nerazzurri fino a giugno e l’Inter, alla luce delle prestazione negativo offerte dall’ex Lazio, non appare intenzionata a tenerlo. La retroguardia di Simone Inzaghi rischia di andare incontro ad una vera e propria rivoluzione.