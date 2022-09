Dal calcio al basket: l’ex Inter ha cambiato totalmente vita

Dal calcio al basket, c’è un ex giocatore dell’Inter che ha deciso di cambiare totalmente vita: ecco com’è stata presa la decisione.

L’ex giocatore dell’Inter ha deciso, quindi, di cambiare radicalmente vita. O almeno così sembrerebbe. E di lanciarsi in uno sport totalmente nuovo. Questo dunque è stato il cambiamento di quotidianità che ha riguardato l’ex calciatore nerazzurro.

Il presente di un ex giocatore dell’Inter è adesso totalmente cambiato. Rodrigo Palacio, infatti, dopo la lunga carriera trascorsa nel mondo del calcio, potrebbe avere adesso effettivamente deciso di dedicarsi a un altro sport.

L’argentino, quindi, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso sportivo lanciandosi nel basket. Una decisione che ha stupito molti e che fa sorridere, vista la grande forza di volontà del calciatore, rimasto svincolato, di rimettersi in gioco.

Inter, l’ex Palacio si dà al basket: la sua nuova vita lo porta al Garegnano Milano

A parlare della nuova vita di Rodrigo Palacio è stata una pagina in particolare del mondo di ‘Instagram’. Stando al post pubblicato ieri, infatti, il giocatore che ha vestito la maglia tra le altre anche dell’Inter, ha così scelto di darsi al basket. Andando a giocare in una squadra appartenente alla Serie D, ovvero nel Garegnano Milano.

Il basket è stata la sua passione fin da quando era molto giovane e quindi, ora come ora, l’argentino sembrerebbe essere intenzionato a dedicarsi ad altro. Dicendo forse indirettamente anche addio allo sport che ha praticato per una lunga carriera. Dopo l’ultima stagione trascorsa al Brescia, Palacio è rimasto svincolato ma non ha formalmente dato il suo addio al calcio.

Come riferito allora dalla pagina Instagram ‘Chiamarsi Minors’: “In Serie D lombarda, ha da poco esordito con la maglia del Garegnano un ragazzino sulla quarantina. Pare che abbia segnato un centinaio di gol in Serie A”. “Qualcuno – si legge ancora – dice persino che abbia giocato una finale mondiale. Ora, però, ha finalmente toccato il punto più alto della sua carriera. Benvenuto tra noi, Rodrigo“.