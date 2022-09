“Costerà una milionata”: Inter, l’annuncio in diretta rammarica tutti

All’Inter gli ultimi giorni sono costati davvero molto cari: la realtà costringe Inzaghi a ricercare delle soluzioni, società colpita

L’Italia di Roberto Mancini cerca di farsi largo compiendo l’ultimo guizzo nel girone C di Nations League ma le polemiche intorno a una delle ultime competizioni partorite dall’Uefa rimangono d’attualità. L’Italia, battendo l’Ungheria, si guadagnerebbe la partecipazione alla Final Four.

I risultati generati dalla competizione influenzeranno pure le urne delle qualificazioni ai prossimi campionati Europei, percorso nel quale gli azzurri rischiano di fare i conti con due insidie molto pesanti. Il partito di chi non vuole la Nations League rimane nutrito.

Inter, polemiche sulla Nations League: “L’infortunio di Brozovic costa una milionata ai nerazzurri”

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, programma radiofonico in onda su Radio24. Tra le altre cose, ha messo in discussione l’utilità della Nations League. “Non la riesco a digerire. Capisco i club che dicono ‘niente Mondiale, ora si gioca un torneo più o meno inutile, ci riprendiamo i giocatori’. Sicuramente è un ragionamento brutto. Ma per esempio, ecco l’infortunio di Brozovic. Questo costa una milionata all’Inter”, ha detto.

L’argomento è nato proprio in proposito degli ultimi casi. Brozovic che si è infortunato con la Croazia e ora rischia di saltare diverse partite mentre restando tra i confini italiani ha fatto discutere quello relativo a Ciro Immobile, che si è presentato a Malpensa per viaggiare con la squadra ma è stato preferito rimandarlo a casa.