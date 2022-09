Kulusevski contro Allegri: Juventus, un altro giudizio ostile

Kulusevski, oggi uno dei principali trascinatori del Tottenham, ha parlato del periodo vissuto alla Juventus: c’è Allegri nel mirino.

​​Il primo a parlare in termini negativi della Juventus, nei giorni scorsi, era stato Matthjis De Ligt: “Il Bayern Monaco per me rappresenta un salto di qualità come squadra, ambisce a vincere la Champions League”. Alle sue parole, di recente, si sono poi aggiunte quelle di Denis Zakaria, ceduto in prestito al Chelsea: “Gioca troppo bassa. Con la rosa che ha, dovrebbe vincere ogni partita 3 a 0”. Ex dal dente avvelenato che, nel periodo vissuto a Torino, hanno apprezzato poco le qualità (lavorative ed umane) di Massimiliano Allegri.

Per il tecnico, oggi, è arrivata l’ennesima stoccata da parte di un calciatore sul quale il club aveva puntato molto salvo poi cederlo a titolo definitivo. Si tratta di Dejan Kulusevski, divenuto nel frattempo uno dei principali trascinatori del Tottenham di Antonio Conte. Lo svedese, giunto a Londra a gennaio insieme a Rodrigo Bentancur, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha analizzato la sua esperienza in bianconero dimostrando di aver a riguardo ben pochi rimpianti.

“Alla Juventus non mi sentivo benissimo per tanti motivi diversi e quando ti rendi conto che le cose non vanno, poi è difficile invertire la rotta restando nello stesso ambiente”. La scelta di lasciare l’Italia per lui, alla fine, si è rivelata quindi la migliore possibile. A confermarlo sono i dati: in 18 presenze nella scorsa edizione della Premier League il classe 2000 ha totalizzato 5 gol e 8 assist. Buoni anche i numeri registrati in questo primo scorcio di stagione (una rete e 3 passaggi vincenti in 7 apparizioni). Un vero e proprio rilancio in grande stile, dopo il prolungato momento complicato trascorso alla corte di Allegri.

Kulusevski contro Allegri, il tecnico della Juventus resta nel mirino degli ex

Kulusevski, nel corso dell’intervista, ha poi fatto un confronto tra il suo vecchio allenatore e l’attuale coach. “Meglio Conte? Onestamente sì. Il lavoro e l’idea di calcio sono completamente diversi. Al Tottenham, come ho già detto, si fatica molto di più in palestra e i risultati si vedono”. Un altro attacco, quindi, nei confronti di Allegri sul quale la Juventus sta riflettendo da ormai diversi giorni.

Il CdA della società ha deciso di non valutare la posizione del tecnico, rinviando al futuro ogni decisione con la speranza che nei prossimi giorni la squadra riesca a tornare competitiva. Nel frattempo, continuano a moltiplicarsi le voci riguardanti un possibile addio a giugno. Conte, contattato di recente, non direbbe di no ad un clamoroso ritorno mentre l’alternativa porta il nome di Gian Piero Gasperini. Per tenersi la panchina, Allegri, dovrà invertire quanto prima il trend negativo.