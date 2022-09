Addio Juventus, tripla cessione: valigie pronte, vanno via nel 2023

Juventus, tutto può cambiare il prossimo anno. Tre top player dello spogliatoio bianconero sono sull’uscio della porta, valigie pronte.

La Juventus di Andrea Agnelli vive un periodo decisamente negativo. Nelle ultime settimane, il club bianconero non è riuscito a raccogliere i risultati sperati ed è finito nell’occhio del ciclone e nel mirino delle critiche.

Massimiliano Allegri è chiamato al riscatto già dal prossimo turno di Serie A 2022/2023 contro il Bologna di Thiago Motta. Domenica sera, all’Allianz Stadium di Torino, servirà l’aiuto di tutti i calciatori per provare a voltare pagina e regalare una gioia all’ambiente bianconero.

Juventus, tre top con le valigie pronte

Deve approfittarne Allegri, prima che sia troppo tardi e che la stagione prenda la piega sbagliata. Tutto può cambiare da un momento all’altro, anche le posizioni di alcuni senatori dello spogliatoio bianconero e di diversi top player del club piemontese. A riferirlo è l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ che fa il punto sui giocatori in scadenza contrattuale.

Agnelli, visti gli ultimi numeri del bilancio, ha intenzione di abbassare il tetto ingaggi e di ridurre gli stipendi. Per farlo, prima di pensare al prossimo mercato in entrata, servirà fare il punto della situazione a proposito di Cuadrado, Rabiot e Di Maria. I tre, in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno 2023, sono in bilico. Qualora la rivoluzione annunciata avesse davvero vita, il prossimo anno le loro partenze sarebbero quasi scontate. Anche l’ex Paris Saint-Germain potrebbe concludere la sua avventura a Torino dopo una sola stagione. Discorso analogo per Arek Milik e Leandro Paredes, entrambi giunti in bianconero in prestito. Il club non ha ancora preso alcuna decisione definitiva, tutto è in evoluzione. Intanto, però, diverse valigie sembrano essere già pronte.