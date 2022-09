Juve-Bologna, ko Miretti e il nuovo modulo di Allegri

Juve-Bologna potrebbe rappresentare il nuovo crocevia della stagione bianconera. Allegri chiamato alla prova del nove per cercare di cambiare marcia e ritornare alla vittoria dopo il recente ko contro il Monza

Tre punti obbligatori per evitare nuove paure e possibili rivoluzioni imminenti. La Juventus è pronta a spingere il piede sull’acceleratore in vista dell’8^ giornata di Serie A. I bianconeri ospiteranno il Bologna allo Stadium, ma Allegri dovrà fare i conti con tantissime assenze, ultima quella di Miretti.

Distorsione alla caviglia e tempi di recupero da valutare. Il centrocampista bianconero potrebbe saltare il match contro i rossoblù e tornare a disposizione per la sfida di Champions League contro il Maccabi. Sono attese novità nel corso dei prossimi giorni. Allegri spera di potere recuperare il suo centrocampista.

Da valutare anche le condizioni di Locatelli e Rabiot. I due centrocampisti, reduci da problemi muscolari, potrebbero ritornare nell’elenco dei convocati, ma difficilmente partiranno titolare nel match contro gli uomini di Thiago Motta.

Juve-Bologna, le scelte di Allegri: si passa al 3-5-2

Nuovo modulo e cambio tattico definitivo. In attesa del ritorno di Di Maria, Allegri punterà con forte decisione sul 3-5-2, con Kostic e Cuadrado esterni e linea difensiva composta da Bremer, Bonucci e Danilo. Attenzione al capitolo Bonucci: in caso di nuova bocciatura, Gatti potrebbe partire titolare nel centro-destra, con Bremer al centro. In attacco ci sarà il ritorno di Milik, il quale affiancherà Vlahovic. Ecco la probabili formazione della Juventus in vista del match dell’8^ giornata contro il Bologna.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci/Gatti, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Fagioli/Miretti, Kostic, Vlahovic, Milik. All. Allegri