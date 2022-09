Politano accorcia i tempi, può rientrare prima del previsto

Napoli, buone notizie per mister Luciano Spalletti. Il tecnico dei partenopei pronto a riabbracciare Matteo Politano.

Distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore della caviglia destra, la diagnosi per l’infortunio che Matteo Politano ha rimediato durante Milan-Napoli. Il primo verdetto è stato abbastanza pesante, con la prospettiva di rientrare per la gara di ritorno contro l’Ajax del 12 ottobre o al massimo per la trasferta di Cremona.

A distanza di circa una settimana dalla diagnosi, la caviglia di Politano sta rispondendo bene, forse meglio del previsto e ieri ha cominciato anche a fare un po’ di lavoro in campo personalizzato.

Napoli, le condizioni di Politano: spunta la data del rientro in campo

Si valuterà giorno per giorno le sue condizioni, c’è la speranza che possa andare in panchina contro il Torino ma è molto complicato. Potrebbe comunque anticipare i tempi sul suo rientro se dovesse riuscire ad essere a disposizione di Spalletti per la trasferta di Amsterdam del 4 ottobre.

Momenti decisivi per il Napoli che, dopo le vittorie contro Liverpool e Glasgow Rangers, ha nel doppio confronto con l’Ajax uno snodo decisivo. Una pedina in più per il tecnico azzurro che è già orfano di Victor Osimhen, fermo ai box da qualche settimana a causa di alcuni problemi fisici.