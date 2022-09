Rivoluzione totale in Serie A: tifosi spiazzati, adesso cambia tutto

La Serie A si prepara a una rivoluzione che anticiperà il futuro del calcio in anticipo sugli altri campionati top d’Europa.

La tecnologia applicata al calcio prosegue dritta per la propria strada nonostante nelle ultime settimane sia stata al centro di numerose critiche. Le polemiche seguite al concitato e contestato finale di Juventus–Salernitana, al netto degli eccessi nostalgici di chi chiedeva di tornare indietro, hanno solo convinto i piani alti della necessità di migliorare gli strumenti già esistenti.

Rivoluzione era stata annunciata e rivoluzione sarà. La Serie A, anticipando gli altri campionati top d’Europa e di fatto anche i Mondiali FIFA di Qatar 2022, comincerà infatti il prima possibile la sperimentazione del fuorigioco semiautomatico. Una notizia che era nell’aria e che adesso è pronta a concretizzarsi, come riportato dal Corriere della Sera.

Serie A, a breve arriva il fuorigioco semiautomatico

Il quotidiano racconta di come l’introduzione della nuova tecnologia sia ormai alle porte. Il fuorigioco semiautomatico permetterà di tracciare nel giro di pochi secondi linee perfette in un ambiente 3D ricostruito nei minimi dettagli, segnalando al VAR la posizione dei giocatori coinvolti in una qualsiasi azione.

Questo sarà reso possibile dalla presenza di 12 telecamere ad altissima definizione. Ognuna di queste sarà puntata su una precisa zona del campo e interagirà con un sensore inserito nel pallone che manderà costantemente dati al sistema. Una struttura di cui sono già dotati i campi delle squadre partecipanti alla Champions League 2022/2023, in cui il fuorigioco semiautomatico viene già sperimentato, e che presto sarà implementata anche in tutti gli altri impianti della Serie A.

Negli ultimi giorni Lega Calcio, FIGC e arbitri hanno parlato molto dei prossimi step. Il primo sarà formare il personale addetto, il secondo, una volta aggiornati tutti gli stadi, lanciare la sperimentazione. L’obiettivo è quello di anticipare Qatar 2022, magari implementando il fuorigioco semiautomatico già nelle ultime due giornate precedenti la sosta. Altrimenti il tutto dovrebbe slittare al 4 gennaio, data in cui il campionato ripartirà.