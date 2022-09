Atalanta-Fiorentina, Malinovskyi e la nuova idea di Gasperini

Atalanta-Fiorentina potrebbe confermare il grande percorso della Dea in questo inizio di stagione. I nerazzurri proveranno l’assalto al primo posto, con Gasperini pronto a valutare alcune novità tattiche

Atalanta a caccia di riscatto dopo l’ultima stagione altalenante. Inizio di stagione d’assoluta protagonista con il vertice della classifica ormai habitat naturale della Dea. In vista del match contro la Viola, Gasperini potrebbe stravolgere nuovamente la trequarti e cambiare interpreti.

Attenzione al possibile ritorno da titolare di Malinovskyi. Il centrocampista ucraino, di fatto, potrebbe essere preferito a Lookman ed Ederson (quest’ultimo arretrato in mediana al posto di Koopmeiners infortunato). Punto interrogativo anche per quel che riguarda Pasalic, utilizzato con il contagocce dal tecnico nerazzurro.

Malinovskyi, come detto, potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per cercare di guadagnare nuovamente terreno agli occhi del proprio tecnico e ritrovare così un posto nell’undici titolare dell’Atalanta. Gasperini, in vista del match contro la Fiorentina, potrebbe bocciare ancora una volta Lookman dal primo minuto.

Atalanta-Fiorentina, le scelte di Gasperini e Scalvini titolare

Non solo Malinovskyi, occhio anche alle gerarchie offensive in attesa del ritorno a pieno regime di Zapata. L’attaccante colombiano proverà a tornare in campo già dal match contro la Viola dell’8^ giornata, altrimenti appuntamento alla 9^ giornata. In attacco resta aperto il ballottaggio Hojlund e Muriel. Scalvini, invece, dovrebbe partire titolare al posto dell’acciaccato Demiral. Ecco la probabile formazione dell’Atalanta in vista dell’8^ giornata contro la Fiorentina.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Okoli, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson/Koopmeiners, Soppy; Pasalic, Malinovksyi; Hojlund/Muriel. All. Gasperini