Inter, toto difensore: iniziano a spuntare gli eredi di Skriniar

Skriniar potrebbe finire ancora al PSG, tantoché l’Inter sta cercando in sede di calciomercato il suo sostituto.

L’Inter, dopo la brutta sconfitta contro la sorprendente Udinese di Andrea Sottil, sabato sarà a chiamata a ottenere i tre punti contro la Roma dell’ex José Mourinho. Tuttavia i nerazzurri non arrivano al meglio alla gara di San Siro, visto l’infortunio rimediato da Marcelo Brozovic nel corso di quest’ultima sosta.

Il centrocampista, infatti, si è infortunato nel corso del match tra la sua Croazia e l’Austria, riportando una parziale lesione muscolare, che lo farà restare fermo almeno un mese. Tutti sanno dell’importanza vitale di Brozovic negli schemi nerazzurri, ma rispetto all’anno scorso c’è la presenza di Asllani.

L’ex giocatore dell’Empoli, di fatto, è stato preso nell’ultima sessione di mercato proprio per ovviare a possibili assenze di Brozovic. Oltre all’infortunio del croato, l’Inter deve fronteggiare anche la ‘questione’ Skriniar. Lo slovacco, infatti, dopo il mancato passaggio dell’estate scorsa al PSG, sta deludendo molto per le sue prestazioni di quest’anno, tantoché si stanno facendo già dei nomi per sostituirlo.

Inter, Chalobah potrebbe essere il sostituto di Skriniar

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, l’Inter si sta muovendo per comprare un nuovo difensore centrale, visto che Skriniar potrebbe lasciare il team meneghino già nel prossimo mercato di gennaio. Il nome scelto da Marotta e Ausilio sembra essere quello di Trevor Chalobah.

La chiave che potrebbe sbloccare l’arrivo del centrale è rappresentata dallo stesso Romelu Lukaku, il quale si sarebbe già mosso per portare l’amico a vestire la maglia nerazzurra. Chalobah non sta trovando tanto spazio nelle fila dei ‘Blues’, visto che ha giocato soltanto 90 minuti contro il Leicester.