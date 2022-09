Inter, questa volta succederà per davvero: annuncio e tifosi al settimo cielo

Dopo la brutta notizia dell’infortunio di Brozovic, i tifosi dell’Inter possono esultare per un annuncio molto importante.

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, il prossimo weekend tornerà il campionato di Serie A e l’Inter di Simone Inzaghi è attesa subito da un esame molto importante. I nerazzurri, infatti, sabato sera, esattamente alle ore 18.00, ospiteranno in casa la Roma dell’ex José Mourinho.

Le due squadre non stanno attraversando un gran periodo, visto che entrambe arrivano al match da una sconfitta: Udinese per la ‘Beneamata’ e Atalanta per i giallorossi. Tuttavia, se bisogna affermare chi tra le due sta peggio, è l’Inter quella che rischia di più sabato in caso di un mancato successo.

I nerazzurri, di fatto, hanno già perso tre partite in campionato e non possono proprio permettersi di perdere ulteriore terreno dai team rivali. A peggiorare lo stato in casa Inter non bisogna dimenticare né l’infortunio di Brozovic, che potrebbe restare fermo a lungo, né la situazione economica molto deficitaria di Suning. Anche se, proprio su quest’ultimo aspetto, ci sono delle importanti novità.

Inter, l’annuncio che fa felice i tifosi: Suning immetterà nella casse nerazzurre 100 milioni di euro

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, la proprietà cinese dell’Inter darà nel Cda di oggi darà una forte segnale di impegno, visto che immetterà nelle casse del club una nuova liquidità di circa 100 milioni di euro per far fronte alle perdite dell’ultimo bilancio nerazzurro.

Questa somma, molto probabilmente, sarà garantita dal prestito Oaktree. Questo nuovo investimento nell’Inter è sicuramente un fortissimo segnale di continuità da parte del gruppo Suning, che così ha dimostrato di voler tenere ancora alto il livello tecnico della squadra guidata da Simone Inzaghi.