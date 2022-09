Empoli-Milan, la rivoluzione difesa per Pioli: c’è anche Dest

Empoli-Milan rappresenterà un vero banco di prova per i rossoneri per cercare di riscattare il brutto passo falso contro il Napoli nell’ultima giornata di campionato. Pioli dovrà fare i conti con diversi infortunati

Suona l’allarme in casa Milan soprattutto per quel che riguarda il capitolo infortuni. Pioli, in vista del match contro l’Empoli, dovrà fare a meno di Theo Hernandez e Calabria, i quali non saranno a disposizione. Leggero acciacco fisico anche per Kjaer, ma il centrale difensivo danese dovrebbe recuperare per il match dell’8^ giornata.

Detto questo, Pioli sarà costretto a correre ai ripari. Possibile trasloco da parte di Kalulu sulla fascia destra, con Kjaer centrale al fianco di Tomori. Con questa prima opzione, Dest verrebbe dirottato nell’inusuale posizione di terzino sinistro. Occhio, però, anche alla presenza di Ballo-Tourè, il quale potrebbe agire nel ruolo di terzino sinistro.

Buone notizie per quel che riguarda Tonali. Affaticamento muscolare quasi superato, ma le sue condizioni verranno valutate solamente nel corso dei prossimi allenamenti. L’ultima rifinitura sarà decisiva per il verdetto in vista dell’Empoli. In caso di forfait, Pioli si affiderà a Krunic o Pobega.

Empoli-Milan, Tatarusanu titolare: Leao torna dopo la squalifica

Confermato anche il lungo stop di Maignan. Il portiere francese, dopo il ko al polpaccio, è stato escluso anche dalla lista Champions League. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno alle tre settimane di stop. Al suo posto pronto Tatarusanu. Buone notizie per Pioli per quel che riguarda Leao. L’attaccante portoghese tornerà in campo dopo la recente squalifica. Ecco la probabile formazione del Milan in vista del match contro l’Empoli:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Dest; Tonali/Pobega/Krunic, Bennacer; Messias, De Katelaere, Leao; Giroud. All. Pioli