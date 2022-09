“Diabolico pensarlo”: Inter, il messaggio che non lascia più dubbi

L’agente del calciatore dell’Inter finalmente spegne una volta per tutte le polemiche che si erano create attorno al suo assistito.

Non è certamente un momento d’oro in casa Inter. Dopo il ko contro l’Udinese, il terzo stagionale, i nerazzurri sono scivolati in classifica a cinque lunghezze dalla coppia di testa Napoli e Atalanta. E anche la pausa per le nazionali non ha portato buone notizie.

Lo stop ha permesso a Simone Inzaghi di fare comunque qualche bilancio. Anche se alla ripresa contro la Roma mancherà il bomber Romelu Lukaku, i nerazzurri vogliono ripartire con una vittoria nello scontro diretto per rilanciare il loro cammino verso la vetta della classifica.

Tra i calciatori che potrebbero avere un po’ più di spazio in questa fase c’è Francesco Acerbi. Il difensore ex Lazio, arrivato un po’ in extremis, potrebbe presto convincere Simone Inzaghi a dargli più spazio. Ne è convinto l’agente Federico Pastorello che, a margine del Social Football Summit di Roma, è intervenuto a Calciomercato.it in onda su Tv Play.

Inter, l’agente di Acerbi torna su di un episodio controverso

“Sono contento che il ragazzo stia ritrovando serenità.” ha dichiarato Pastorello. “Ne ha passate tante, ma è riuscito a rialzarsi. Non avevo dubbi che gli scetticismi iniziali venissero superato e che Acerbi potesse essere utile all’Inter.”

Poi il passaggio sul controverso episodio di quando giocava alla Lazio: il sorriso dopo il gol del Milan. Pastorello qui chiarisce immediatamente: “Anche lo scetticismo riguardo quell’episodio non avevo dubbi venisse superato. E’ stata una cosa assurda ciò che si è creato attorno a quel ghigno col Milan. E’ stato diabolico solo pensarlo. Noi non avevamo alcuna riserva, così come non ce l’aveva nemmeno mister Inzaghi. Tutte le parti alla fine sono state soddisfatte: il calciatore era fuori dai piani della Lazio e all’Inter serviva un difensore.”