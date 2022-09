Colpo di scena, può arrivare a gennaio: Juventus e Roma si fiondano

La Juventus e la Roma riflettono sulle prossime operazioni di mercato: occhi puntati su un calciatore, può arrivare ad inizio 2023.

La riapertura del mercato è ancora lontana eppure la Juventus e la Roma hanno già iniziato a riflettere sulle prossime operazioni da concretizzare. Entrambe, nel mese di gennaio, proveranno a prendere almeno un nuovo difensore in modo tale da allungare le rotazioni e garantire ai rispettivi allenatori maggiori opzioni. I riflettori dei club, in particolare, sono puntati su uno specifico giocatore.

Si tratta di Evan Ndicka attualmente in forza all’Eintracht Francoforte. Un elemento polivalente, capace di giocare nella difesa a 3 ma in grado pure di rivestire il ruolo di difensore centrale in uno schieramento a 4. Classe 1999 di origine francese, nell’ultimo stagiono si è consacrato con la maglia delle Aspirine diventando una colonna portante della retroguardia rossonera.

Una crescita confermata in questo primo scorcio della stagione: 7 presenze in altrettante gare di Bundesliga più 2 in Champions League tutte da titolare inamovibile. Il problema, per i tedeschi, è che il suo contratto scadrà a giugno ed il calciatore non ha alcuna intenzione di rinnovarlo. Il suo obiettivo, infatti, è quella di proseguire altrove la propria carriera. Una vera e propria opportunità che ingolosisce sia la Vecchia Signora che i giallorossi.

Juventus e Roma a caccia di un difensore

La trattativa tra il Bayer e Ndicka, come confermato su Twitter da Nicolò Schira, è finita su un binario morto e rischia di restarci in maniera definitiva. Il club teutonico sta quindi valutando l’idea di venderlo già ad inizio 2023, in modo tale da evitare di perderlo a parametro zero e monetizzare il suo addio. La Juventus, dal canto suo, ha iniziato a seguirlo da ormai diverse settimane e proverà a farsi avanti facendo leva sull’ottimo rapporto con la dirigenza dell’Eintracht.

Anche il direttore generale della Roma Tiago Pinto sta valutando l’operazione, ritenuta necessaria per rimpolpare un reparto che al momento è formato da appena 4 calciatori. Ingaggiarlo, in ogni caso, non si preannuncia facile visto che su Ndicka ci sono pure altre due squadre della Premier League. La corsa sta per partire. Il calciatore (seguito con interesse in estate dal Milan) si prepara a vagliare le offerte in arrivo.