“Rischia di perderlo a zero”: Lazio, gatta da pelare per Lotito

Grande per la Lazio. Rischia di perdere il giocatore a parametro zero. Il presidente Claudio Lotito è pronto ad intervenire.

La Lazio ha cominciato la stagione in maniera parzialmente altalenante, anche se ad oggi la compagine biancoceleste si ritrova in una buona posizione di classifica. Quarto posto in classifica ed appena tre punti di ritardo rispetto alle prime della classe Napoli ed Atalanta. Un momento positivo, anche se coinciso anche con la pesante debacle in Europa League per mano del Midtjylland.

Ad oggi, però, le sensazioni sulla squadra di Sarri sono sostanzialmente positive. Anche al netto di qualche situazione interna abbastanza complessa da gestire e monitorare. Il caso Luis Alberto, ad esempio, ha tenuto banco per tutta l’estate con il giocatore spagnolo che alla fine è rimasto nella capitale.

Lazio, guaio per Lotito e Sarri: Romero può partire a zero

Ma c’è un altro giocatore che è finito al centro di un caso molto particolare. Stiamo parlando di Luka Romero, talento cristallino classe 2004. L’Argentina ha già messo in chiaro l’importanza del giocatore con la convocazione del ct Scaloni, eppure con Sarri il giovane non sta trovando spazio.

Ecco perché, come riportato da ‘Il Tempo’, i biancocelesti potrebbero perderlo a zero, visto che a novembre compirà 18 anni e potrà accordarsi con qualsiasi squadra. Il giocatore – si legge – non sarebbe disposto a rinnovare visto che non sta trovando spazio.

Ecco perchè pare sia pronto l’intervento dello stesso presidente Lotito, nella speranza che la soluzione possa essere differente e si possa trovare la quadra con lo stesso giocatore argentino.